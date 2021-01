Κοινωνία

Novartis: Διεκόπη η κατάθεση του Ιωάννη Αγγελή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος γύρος καταθέσεων την ερχόμενη εβδομάδα στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου.

Αργά σήμερα το βράδυ, διακόπηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, η κατάθεση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή, στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, η οποία ερευνά την υπόθεση της Novartis, μετά την άσκηση από την Βουλή της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Ο κ. Αγγελής είχε παραιτηθεί από επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς όταν επικεφαλής ήταν η Ελένη Τουλουπάκη, θέση στην οποία παρέμεινε μόνο για 3 μήνες, ενώ με διαδοχικές αναφορές του, έφερε στην επιφάνεια την υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας.

Έως σήμερα, από το γραφείο της κυρίας Αλεβιζοπούλου έχουν περάσει και έχουν καταθέσει για την υπόθεση της Novartis, πέντε πολιτικά πρόσωπα που είναι αυτά του πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, του πρώην υπουργού και βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Λοβέρδου, του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην υπουργού Υγείας και πρώην επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην υπουργού Οικονομικών και διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Και τα πέντε αυτά πολιτικά πρόσωπα, που έως σήμερα έχουν προσέλθει στο ανακριτικό γραφείο, έχουν καταθέσει κατά το παρελθόν σχετικές μηνύσεις αναφορικά με την υπόθεση αυτή.

Τέλος, την ερχόμενη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021, θα προσέλθει να καταθέσει στην κυρία Αλεβιζοπούλου, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.