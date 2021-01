Life

“Ήλιος”: αποκαλύψεις-“φωτιά” και ένας απρόσμενος χωρισμός (εικόνες)

Ανατροπές και δραματικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειρά του ΑΝΤ1.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δείτε την υπόθεση των επόμενων επεισοδίων...

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 76

Η Λήδα υποδέχεται με χαρά την μικρή Ειρήνη στο σπίτι της. Η Αλεξάνδρα, που μαθαίνει για την φιλοξενία της μικρής, αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι κρύβεται πίσω από αυτό και, με την βοήθεια του Λουκά, προσπαθεί να μάθει τι σχέση έχει ο Φίλιππος με την Ειρήνη. Η Αθηνά στέκεται στο πλευρό του Δημήτρη προσπαθώντας να τον βοηθήσει να ξεσκεπάσουν την Δάφνη, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν όταν ο Χρήστος δίνει ψευδή κατάθεση εναντίον του Δημήτρη. Ο Μάνος προσπαθεί να επικοινωνήσει με την μητέρα του στο τηλέφωνο, αλλά δεν την βρίσκει και ανησυχεί πως κάτι της έχει συμβεί. Ο Δήμος συνειδητοποιεί πως κάποιος τον παρακολουθεί και αρχίζει να φοβάται για την ζωή του.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 77

Ο Φίλιππος ομολογεί στην Αλίκη πως αυτός χτύπησε τη γυναίκα με το αυτοκίνητό του και πως μη αντέχοντας τις τύψεις του γι’ αυτό, σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία. Η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει πως αυτό όχι μόνο δεν θα βοηθήσει σε τίποτε, αλλά θα φέρει κι άλλα προβλήματα σε όλους. Ο Δημήτρης βρίσκεται πια ένα βήμα πριν καταφέρει να αποδείξει όσα έχει κάνει η Δάφνη… Ο Φίλιππος αδυνατεί να συμφιλιωθεί με τις ενοχές του και αποφασίζει να παραδοθεί στην Αστυνομία… Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα απαιτεί απ’ την Λήδα να κάνει κάτι που θα είναι ολέθριο για εκείνη και τον Φίλιππο.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 78

Η Λήδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την Αλεξάνδρα, η οποία προχωράει σε έναν εκβιασμό που φέρνει την Λήδα σε αδιέξοδο. Η Δάφνη ομολογεί τα πάντα, ενώ ο Χρήστος συνειδητοποιεί πως η γυναίκα που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, τον χρησιμοποίησε και τον έκανε μέρος του σχεδίου της, στρέφοντάς τον εναντίον του Δημήτρη. Ο Δήμος δέχεται μια πολύ δυσάρεστη επίσκεψη από το παρελθόν. Η Νέλλη τρομοκρατείται όταν εμφανίζεται μπροστά της ο Μάνος, που έχει βγει με εγγύηση από την φυλακή. Η Λήδα ζητάει από τον Φίλιππο να χωρίσουν.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 79

Ο Φίλιππος δεν ξέρει πώς να εξηγήσει τη στάση της Λήδας… Ο Δήμος βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς ο Αλέκος τον απειλεί πια ευθέως με τη Μυρτώ… Πρέπει με κάθε τρόπο να βρει τα χρήματα που χρωστάει… Ο Δημήτρης επιστρέφει δικαιωμένος στα καθήκοντά του, ενώ ο Χρήστος προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από την προδοσία της Δάφνης. Η Σοφία προσπαθεί να τον βοηθήσει… Ο Μάνος κάνει αισθητή την παρουσία του στη φάρμα, καθώς έχει βρει έναν τρόπο να επιστρέψει χωρίς να μπορεί να τον διώξει κανείς. Τόσο η Νέλλη, όσο και η Αλίκη φοβούνται για τα πραγματικά κίνητρά του… Ο Φίλιππος είναι διαλυμένος μετά τον χωρισμό του από τη Λήδα, ενώ έχει φτάσει η ώρα να υπογράψουν το διαζύγιό τους με την Αλίκη. Η Εύα γνωρίζει στο διαδίκτυο έναν γοητευτικό τριαντάρη που τον λένε Μάρκο και βγαίνει ραντεβού μαζί του. Ο Αλέκος μπαίνει κρυφά στο σπίτι του Δήμου…

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 80

Ο Φίλιππος ανακοινώνει στην Αλίκη το χωρισμό του με την Λήδα και η Αλίκη βλέποντάς τον καταρρακωμένο, του προτείνει να μείνει για λίγες μέρες στο σπίτι. Η Λήδα δεν δίνει καμιά εξήγηση για την απόφασή της να εγκαταλείψει τον Φίλιππο κι αυτό προκαλεί ερωτήματα κι ένταση σε όλους. Η Νέλλη, απελπισμένη και φοβισμένη από την παρουσία του Μάνου στη φάρμα, αποφασίζει να παραιτηθεί. Ο Μάνος προσπαθεί να δείξει σε όλους πως έχει αλλάξει πια. Ο Δήμος, κάτω απ’ τις απειλές του Αλέκου και του παρελθόντος του, σκέφτεται να φύγει για πάντα απ’ την πόλη. Οι εκβιαστές του, όμως, έχουν άλλα σχέδια. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η Εύα, είναι έτοιμη να υποκύψει στην επικίνδυνη νέα γνωριμία της με τον Μάρκο...

