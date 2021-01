Life

“Παρουσιάστε!”: ο υποβιβασμός, η εξαφάνιση και η “καυτή” άφιξη (εικόνες)

Σπαρταριστά τα καινούρια επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που έχει αλλάξει τα πρώτα βράδια της εβδομάδας μας.

Κωμικο-«τραγικές» καταστάσεις, που σκορπίζουν άφθονο γέλιο, βιώνουν και πάλι οι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1, «Παρουσιάστε!».

Οι περιλήψεις των επόμενων επεισοδίων, που θα προβληθούν Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 23

Η μεγάλη «ψηφιοποίηση» του ΓΕΣ είναι γεγονός και η αναλογική χαρτούρα δίνει τη θέση της σε ψηφιακά προγράμματα. Και ενώ το στρατόπεδο ακόμα παλεύει να αφομοιώσει το καινούργιο σύστημα, έρχεται ηλεκτρονική ειδοποίηση από το ΓΕΣ για τον υποβιβασμό του Γούλα σε Αντισυνταγματάρχη. Φοβούμενος την έκρηξη του συν-διοικητή του, ο Σκορδάς πασχίζει να τραβήξει την προσοχή του Γούλα από την είδηση-βόμβα πετώντας του μία άλλη βόμβα μεγατόνων: την αποκάλυψη ότι ο Μέγας τα έχει με την κόρη του. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές… Η Φραντζέσκα αγνοείται και ο Καρυπίδης αποφασίζει να κάνει ολοκληρωτικό «make over» στη συμπεριφορά του προς εκνευρισμό ολόκληρου του στρατοπέδου. Την ίδια ώρα ο Φίλης και η Ναταλία βάζουν αγγελία για την αντικαταστάτρια της Φραντζέσκας και ο Έλτον τρίβει τα χέρια του με την υποψήφια νέα υπάλληλο...

Τρίτη 12 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 24

Ο Γούλας μαθαίνει για τον υποβιβασμό του σε Αντισυνταγματάρχη και χάνει τη γη κάτω απ' τα πόδια του. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Πλέον υποβιβάζεται και σε υπο-διοικητής και θα πρέπει να υπακούει τον Σκορδά. Έξαλλος, αποφασίζει να σαμποτάρει τη δράση του «νέου» του διοικητή και ένας εμφύλιος ξεσπά που βυθίζει τα πάντα στο χάος. Ο ήδη έκρυθμος Καρυπίδης γίνεται τούρμπο, όταν μαθαίνει για τη δολιοφθορά του Μαργαρώνη στην σχέση του με την Φραντζέσκα, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την εκδίκησή του… Ένα απρόσμενο μήνυμα όμως από την Φραντζέσκα έρχεται να αλλάξει τα πράγματα. Στης «Μανούλας σου...», η νέα προσθήκη του μαγαζιού, η Ζαχαρούλα, έχει βάλει τον Φίλη και τον Έλτον να κονταροχτυπιούνται για τα μάτια της. Η Ναταλία όμως δεν εντυπωσιάζεται και βλέπει με μισό μάτι τη μυστήρια νέα τους υπάλληλό ...

Στον ρόλο της Ζαχαρούλας, η Τραiάνα Ανανία.

