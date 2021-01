Κόσμος

Ο Πομπέο “αδειάζει” τον Τραμπ και συνεργάζεται με τον εκλεκτό του Μπάιντεν

Η ανάρτηση στο Twitter μετά την συνάντηση με τον Άντονι Μπλίνκεν και οι αναφορές για ομαλή μετάβαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον εκλεκτό του νεοεκλεγέντα προέδρου Τζο Μπάιντεν για να διαδεχθεί τον Πομπέο στο πόστο αυτό.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να «διευκολυνθεί μια ομαλή μετάβαση και για να διασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά συμφέροντα είναι προστατευμένα στο εξωτερικό», όπως έγραψε ο Μάικ Πομπεο στο Twitter

«Η συνάντησή μας ήταν πολύ παραγωγική», έγραψε ακόμα ο Πομπέο, σημειώνοντας πως «θα συνεχίσουμε να συνεργάζομαστε εξ ονόματος της Αμερικής καθόλη τη διάρκεια της μετάβασης».