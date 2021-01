Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “γονάτισε” την Μπάγερν

Έπαιξαν με τη “φωτιά”, στα τελευταία λεπτά, οι ερυθρόλευκοι αλλά δεν... κάηκαν.

Ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος όταν δεν... βλεπόταν στο πρώτο μέρος και στο β' "εξαφάνισε" την Μπάγερν (84-82), μένοντας ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης. Μεγάλο ματς από τον Σλούκα, έντονες διαμαρτυρίες από τον Τρινκιέρι στο τέλος.

Με τους Μάρτιν, Πρίντεζη, Χάρισον, Σλούκα και Τζένκινς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλό επιθετικό ρυθμό από τους «ερυθρόλευκους» στην αρχή, με καλά ποσοστά έξω από τα 6,75μ., με αποτέλεσμα να ήταν συνεχώς μπροστά (13-7), ενώ τα απανωτά κλεψίματα τους πήγαν στο +7 (16-9), στο 5’. Στη συνέχεια, ο Τζένκινς βγήκε για «ανάσες», οπότε χάθηκε η πίεση στην περιφέρεια και έτσι η Μπάγερν έκανε ένα 9-0 (16-17), μέχρι το 8’. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά ο Ρέινολντς έκανε ό,τι… ήθελε στη ρακέτα και έτσι οι Γερμανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +3 (19-22).

Η πιο σφιχτή άμυνα έδωσε στον Ολυμπιακό ξανά το προβάδισμα (25-24), στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Όμως, ο Σίλι ήρθε πολύ «ζεστός» από τον πάγκο και με συνεχόμενα τρίποντα έβαλε μπροστά την Μπάγερν (25-29), ενώ την έφτασε στο +7 (28-35), στο 15’. Σλούκας και Βεζένκοβ κρατούσαν επιθετικά την ομάδα του Πειραιά, αλλά οι Γερμανοί διατηρούσαν τον καλό ρυθμό τους και έτσι πήγαν στο +9 (33-42), στο 17’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα άρχισαν να βγάζουν σκληράδα στην άμυνα, έλεγξαν τα ριμπάουντ και τρέχοντας σωστά στο ανοικτό γήπεδο ισοφάρισαν (44-44). Ωστόσο, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Έλις αντί να καρφώσει πήγε πολύ σοφτ στη φάση, δέχθηκε την τάπα του Τζόνσον και ο Φλακαντόρι με τη λήξη του χρόνου διαμόρφωσε το 44-46.

Μία άτυπη… μονομαχία Σλούκα και Μπόλντγουιν στην αρχή του δεύτερου μέρους, με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμα (53-51). Στη συνέχεια επέστρεψε ο Ρέινολντς στο παρκέ και κάνοντας νέο «πάρτι» έβαλε μπροστά την Μπάγερν και τη διατήρησε εκεί (55-59), μέχρι το 26’. Ωστόσο, στα επόμενα λεπτά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιξαν πιο μυαλωμένα, ρίχνοντας το τέμπο του ματς και με μπροστάρηδες τους Σλούκα και Σπανούλη έκαναν ένα 9-0 (64-59), με τον Μπόλντγουιν να διαμορφώνει το 64-61 της τρίτης περιόδου.

Την ίδια προσέγγιση στην σκληρή άμυνα είχαν οι «ερυθρόλευκοι» και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τους Σπανούλη-Βεζένκοβ να τους πηγαίνουν στο +9 (72-63), το οποίο διατήρησαν (75-66), μέχρι το 34’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχαναν το ένα αμυντικό ριμπάουντ πίσω από το άλλο, με την Μπάγερν να βρίσκει λύσεις ξανά με τον «καυτό» Σίλι (που έπαιζε με τέσσερα φάουλ από το πρώτο μέρος) και να ισοφαρίζει (77-77), στο 37’. Εκεί, ανέλαβε ξανά δράση ο Σλούκας, στέλνοντας τους Πειραιώτες στο +5 (84-79), με το τρίποντο του Σίλι να φέρνει το ματς στο καλάθι (84-82). Στην επόμενη επίθεση ο Χάρισον αστόχησε σε τρίποντο, με τους Βαυαρούς να είχαν 4,2’’, με τον Τσίπσερ να αστοχεί και εκείνος και έτσι ο Ολυμπιακός να νικά 84-82.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 44-46, 64-61, 84-82