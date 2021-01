Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση στις ροές το 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χαμηλό επταετίας η παράτυπη μετανάστευση στην ΕΕ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Frontex για τη χρονιά που πέρασε.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εντοπίστηκαν να διασχίζουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 13% το 2020, φτάνοντας περίπου τους 124.000 ανθρώπους, στον χαμηλότερο αριθμό από το 2013, σε μια πτώση που κατά κύριο λόγο οφείλεται στους περιορισμούς κατά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, οι οποίοι έχουν επιβληθεί από διάφορες χώρες, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Frontex.

Οι Σύροι παραμένουν η πιο συχνά αναφερόμενη υπηκοότητα όσων επιχείρησαν να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ακολουθούν Μαροκινοί, Τυνήσιοι και Αλγερινοί.

Παρά την άνοδο στις αρχές του περασμένου έτους, η μεταναστευτική οδός της Ανατολικής Μεσογείου, προς της Ελλάδα, σημείωσε τελικά τη μεγαλύτερη πτώση στον αριθμό αφίξεων, πάνω από 3/4 (-76%), σε περίπου 20.000 ανθρώπους. Ο αριθμός των παράνομων διασυνοριακών διαβάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου μειώθηκε κατά 28%, σε περίπου 17.000.

Αντιθέτως, τα Κανάρια Νησιά γνώρισαν ρεκόρ αφίξεων μεταναστών στις ακτές τους το 2020, κυρίως λόγω μιας σημαντικής αύξησης τους τελευταίους τέσσερις μήνες του περασμένου έτους. Συνολικά, περισσότερες από 22.600 παράνομες διασχίσεις συνόρων εντοπίστηκαν στη μεταναστευτική οδό της Δυτικής Αφρικής, οκτώ φορές ο αριθμός από το 2019. Αυτός ήταν ο υψηλότερος αριθμός από τότε που η Frontex άρχισε να συλλέγει δεδομένα, το 2009.

Περισσότεροι μετανάστες χρησιμοποίησαν επίσης τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου. Παρά την έντονη αύξηση των αναχωρήσεων από την Τυνησία, λίγο περισσότεροι παράτυποι μετανάστες που εντοπίστηκαν σε αυτή τη διαδρομή είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη.

Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων αυξήθηκε κατά πάνω από τα 3/4 σε περίπου 27.000.