Αθλητικά

Άστον Βίλα - Λίβερπουλ: Μάθημα ήθους και fair play

Αμέσως μετά την άνετη πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, οι “κόκκινοι” επαίνεσαν τους αντιπάλους τους.

Η Άστον Βίλα ταλαιπωρήθηκε σε απίστευτο βαθμό από τον κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες και υποχρεώθηκε να παρατάξει στον αγώνα Κυπέλλου Αγγλίας με τη Λίβερπουλ, μία νεανική ομάδα από παίκτες της U23 και της U18.

Για ένα ημίχρονο οι “χωριάτες” ήταν εξόχως ανταγωνιστικοί, κράτησαν στο 1-1 τους “κόκκινους”, ισοφαρίζοντας με το τέρμα του 18χρονου Μπάρι στο 41’, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο υπέκυψαν στην εμφανέστατη ανωτερότητα της Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας πάντως, αμέσως μετά το ματς και την άνετη πρόκρισή τους, έκαναν επίδειξη fair play ανεβάζοντας στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter, το εξής επαινετικό μήνυμα προς τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ: «Όλοι στην Άστον Βίλα θα πρέπει να είστε υπερβολικά περήφανοι για την αποψινή σας απόδοση. Σπουδαία προσπάθεια, σε μια δύσκολη κατάσταση», έγραψαν οι υπεύθυνοι της Λίβερπουλ, μαζί με ένα εικονίδιο χειροκροτήματος για την προσπάθεια της Βίλα.