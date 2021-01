Κοινωνία

Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή έκρηξη σκόρπισε τον τρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Άφαντοι οι δράστες.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM) στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η επίθεση στο ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, πραγματοποιήθηκε περίπου στις 04:20.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κατάφεραν να αποσπάσουν τα χρήματα.