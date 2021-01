Υγεία - Περιβάλλον

Ιερέας-νοσηλευτής για εμβόλιο: Ανοσία στην ανοησία

Ο π. Αθανάσιος Καμπούρης, που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, στέλνει μέσω του ΑΝΤ1 μήνυμα στους αμφισβητίες.

Ένα ηχηρό μήνυμα έστειλε, μέσω της εκπομπής “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, ο π. Αθανάσιος Καμπούρης. Αναφερόμενος στο εμβόλιο για τον κορονοϊό, τόνισε «Το μήνυμα είναι ένα: Ανοσία στην ανοησία».

Ο π. Αθανάσιος Καμπούρης, που εργάζεται ως νοσηλευτής στο “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και είναι ιερέας στον Ι.Ν. του Αγίου Στεφάνου, εμβολιάστηκε και ο ίδιος, αναγνωρίζοντας πως το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία κορονοϊού.