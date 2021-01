Κοινωνία

Lockdown: Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα

Με αυστηρά μέτρα προφύλαξης η επιστροφή των μαθητών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και σχολεία ειδικής αγωγής.

Επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές και οι μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και της Ειδικής Αγωγής από την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα, επιστρέφουν στις νέες “συνήθειες” που έχει επιβάλει η πανδημία του νέου κορονοϊού και που αποτελούν το πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Για τη δια ζώσης λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής θα ισχύσουν εν πολλοίς τα μέτρα που ίσχυαν και όταν άνοιξαν τα σχολεία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Έτσι, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους, ενώ θα πρέπει τα σχολεία να είναι «εξοπλισμένα» με αντισηπτικά.

Ειδικά μέτρα θα ισχύουν για τα κυλικεία, σχετικά με τη λειτουργία τους και τα προϊόντα που θα μπορούν να παρέχουν προς πώληση.

Ακόμη, προβλέπεται ο σχολαστικός καθαρισμός και αερισμός των σχολικών αιθουσών. Σχολαστικοί καθαρισμοί σε αίθουσες και εξοπλισμό προβλέπονται ειδικότερα για τα εργαστήρια πληροφορικής και για τα μουσικά όργανα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ΕΟΔΥ θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία. Σε συνδυασμό και με την εθελοντική εξέταση εκπαιδευτικών (μέσω της πλατφόρμας https://edu.testing.gov.gr) που είναι προληπτικής φύσεως, οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν στο να έχουν μία επιδημιολογική εικόνα για τα σχολεία.

Επιπλέον μέτρα πρόληψης αυτή τη φορά αφορούν την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την έλευση και αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών από τα σχολεία. Ειδικότερα, προβλέπεται διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών). Ακόμη, όσα σχολεία διαθέτουν περισσότερες της μίας εισόδου καλούνται να τις χρησιμοποιούν.

Τα παραπάνω για το πώς θα λειτουργήσουν δια ζώσης οι δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής καθορίζει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη την περασμένη Πέμπτη από τους υπουργούς Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών και Ανάπτυξης. Η ΚΥΑ θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.