Λινού στον ΑΝΤ1: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα στα σχολεία αν τηρηθούν τα μέτρα

Τι είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας για τον αριθμό των τεστ και τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό.

Την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το άνοιγμα των σχολείων, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης, εξέφρασε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1. Παράλληλα, επεσήμανε πως χρειάζεται ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά που σιτίζονται στα σχολεία.

Η κα Λινού τόνισε επίσης πως είναι λίγα τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που διενεργούνται, εξηγώντας πως μόνο με επαρκή αριθμό θα μπορέσουν οι επιστήμονες να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, είπε πως «είναι πάρα πολύ χαμηλός ο αριθμός των εμβολίων» και ότι η διαδικασία - με τα σημερινά δεδομένα - θα είναι χρονοβόρα.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα “λάθη” που ενδεχομένως έγιναν αναφορικά με τη διασπορά του ιού στη Θεσσαλονίκη, η κα Λινού δήλωσε πως θεωρεί ότι ήταν η έλλειψη των τεστ που οδήγησε σε λάθος πληροφόρηση για την επιδημιολογική εικόνα στην περιοχή.