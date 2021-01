Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: φοβερή έξαρση της πανδημίας σαρώνει τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων. Σοκάρει ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Παρασκευή νέο ρεκόρ με σχεδόν 290.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το ίδιο διάστημα στη χώρα, που παραμένει αντιμέτωπη με φοβερή έξαρση της πανδημίας τους τελευταίους μήνες, διαπιστώθηκαν ακόμη 3.676 θάνατοι ασθενών με την COVID-19, κατά τους αριθμούς της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας).

Την προηγουμένη, οι ΗΠΑ κατέγραφαν ρεκόρ σχεδόν 4.000 θανάτων μέσα σε μια μέρα.

Περίπου 131.000 ασθενείς με την COVID-19 νοσηλεύονται σε αμερικανικά νοσοκομεία, κατά τα στοιχεία του COVID Tracking Project.

Ως αυτό το στάδιο, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο σε απόλυτα μεγέθη έχει ξεπεράσει τους 368.000 νεκρούς επί συνόλου 21,8 εκατομμυρίων μολύνσεων.

Η κρίση δεν σταματά να κλιμακώνεται στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η κομητεία του Λος Άντζελες, η πολυπληθέστερη των ΗΠΑ, κατέγραψε χθες 318 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες — νέο τραγικό ρεκόρ. Ήταν η πρώτη φορά που ξεπέρασε το όριο των τριακοσίων θανάτων. Ο Έρικ Γκαρσέτι, ο δήμαρχος του Λος Άντζελες, αναφερόμενος στον ημερήσιο απολογισμό τόνισε πως ξεπερνά «όλες τις ανθρωποκτονίες που είχαμε το 2019» στην πόλη. Συνολικά, η κομητεία έχει καταγράψει ως εδώ 11.863 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Οι ΗΠΑ, όπου η επιβολή περιοριστικών μέτρων επαφίεται στις πολιτειακές και στις τοπικές αρχές, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην εκστρατεία εμβολιασμού, που άρχισε στα μέσα Δεκεμβρίου, για να δοθεί τέλος στην πανδημία. Όμως μόλις ένα 2% του πληθυσμού έχει ανοσοποιηθεί προς το παρόν, με λίγους λιγότερους από 6 εκατομμύρια πολίτες να έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου τους επί συνόλου πληθυσμού 330 εκατομμυρίων. Η συλλογική ανοσία θα χρειαστεί μήνες για να επιτευχθεί, προειδοποιούν ειδικοί.