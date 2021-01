Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: άκαιρη κι άκυρη η συζήτηση για πρόωρες εκλογές

Ο Υπουργός Εσωτερικών, παρέπεμψε στις εισηγήσεις της επιτροπής ειδικών για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και είπε ότι το click away, έφερε αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι τα σενάρια που σχετίζουν την παρουσία του στο Υπουργείο Εσωτερικών με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δεν έχουν καμιά βάση.

Αυτό όμως που αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί η συμμετοχή των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, καθώς η σχετική πλατφόρμα θα πρέπει να ανοίξει άμεσα.

Ο κ. Βορίδης, υπογράμμισε στη συνέχεια ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια τεράστια υγειονομική κρίση με την πανδημία του κορονοϊού. Κατά συνέπεια στο μυαλό όλων και κυρίως του Πρωθυπουργού, είναι το πώς θα βγούμε από την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, οπότε κάθε συζήτηση για εκλογές σε αυτή τη φάση, είναι άκαιρη και άκυρη.

Ερωτηθείς για το άνοιγμα της αγοράς, τόνισε ότι πρώτα θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως δε θα δούμε και στη χώρα μας εικόνες με γεμάτες ΜΕΘ. Ειδικά τώρα που υπάρχει ένας ορίζοντας αισιοδοξίας με την έλευση του εμβολίου. Συμπλήρωσε δε πως είναι απολύτως κατανοητή η κόπωση όλων, αλλά οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται από την εξέλιξη των επιδημιολογικών στοιχείων.

Ερωτηθείς για τις δόσεις για χρέη στους δήμους, αλλά και την πληρωμή των επιπρόσθετων τετραγωνικών που δηλώθηκαν τον περασμένο χρόνο και θα πρέπει να ξεκινήσει η πληρωμή τους από τον Ιανουάριο, ζήτησε λίγο χρόνο πριν δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις, καθώς στο Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται μόλις 4 ημέρες κι ακόμη ενημερώνεται.

Στην παρατήρηση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρου Καφούνη, ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να ανοίξει άμεσα γιατί οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο κι ότι θα πρέπει να υπάρξει κι ένα κούρεμα χρεών που προήλθαν από την πανδημία, ο κ. Βορίδης είπε ότι αφενός για το άνοιγμα της αγοράς συμμερίζεται την άποψη ότι αποτελεί προτεραιότητα, αλλά παρέπεμψε στις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, συμπληρώνοντας ότι το click away έφερε μια αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου και αφετέρου εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι με το πέρας της πανδημίας θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πιθανού κουρέματος χρεών.