Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κίνα: χειρόφρενο… σε ΜΜΜ για μερικές δεκάδες κρούσματα!

Μαζικά διαγνωστικά τεστ στα 11 εκατομμύρια των κατοίκων της Σιτζιαζουάνγκ. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους για μια εβδομάδα.

Οι κινεζικές αρχές ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε επαρχιακή πρωτεύουσα κοντά στο Πεκίνο, σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν μια νέα συστάδα μολύνσεων από τον κορονοϊό.

Η πρωτεύουσα της επαρχίας Χεμπέι που περιβάλλει το Πεκίνο, ανέστειλε τη λειτουργία του μετρό της πόλης και στη συνέχεια επεξέτεινε την απαγόρευση σε όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των ταξί. Αυτή την εβδομάδα η επαρχία τέθηκε σε «λειτουργία καιρού πολέμου» για την καταπολέμηση των μολύνσεων.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανέφερε 33 νέα κρούσματα της Covid-19 στην ηπειρωτική Κίνα στις 8 Ιανουαρίου, λιγότερα από τα 53 που είχαν ανακοινωθεί μία ημέρα νωρίτερα. Η υπηρεσία διευκρίνισε στη δήλωσή της πως 14 από τις συνολικά 17 μολύνσεις τοπικής μετάδοσης διαγνώσθηκαν στη Χεμπέι.

Την Πέμπτη οι αρχές απαγόρευσαν τις αναχωρήσεις από την Σιτζιαζουάνγκ. Η πόλη έχει αρχίσει να υποβάλλει σε μαζικά διαγνωστικά τεστ τα 11 εκατομμύρια των κατοίκων της.

Οι δημοτικές αρχές είπαν χθες, Παρασκευή, στους κατοίκους πως πρέπει να μένουν στα σπίτια τους για τουλάχιστον επτά ημέρες, ακόμη και αφού κάνουν το τεστ.