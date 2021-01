Κόσμος

Ινδία: Νεκρά 10 μωρά από φωτιά σε μαιευτήριο

Τα βρέφη έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών.

Δέκα βρέφη πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών σε μαιευτήριο στο ομόσπονδο κρατίδιο Μαχαράστρα της Ινδίας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τραγωδία που προστίθεται σε σειρά παρόμοιων καταστροφών, οι οποίες έχουν εγείρει αμφιβολίες για την ασφάλεια των ινδικών νοσοκομείων.

Επτά βρέφη διασώθηκαν από το προσωπικό της μονάδας, ανέφερε γιατρός.

Το προσωπικό όμως δεν μπόρεσε να σώσει δέκα βρέφη - ηλικίας από μερικών ημερών ως τριών μηνών - σύμφωνα με τον γιατρό Πραμόντ Χαντάτ. «Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή ακόμη, το προσωπικό μας έσβησε τη φωτιά το συντομότερο δυνατό. Ο καπνός προκάλεσε ασφυξία στα βρέφη», είπε ο γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πυροσβέστες απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλες πτέρυγες του νοσοκομείου.

«Οδυνηρή τραγωδία στην Μπαντάρα, στη Μαχαράστρα, όπου χάσαμε πολύτιμες νέες ζωές», ανέφερε ο Ινδός Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, μέσω Twitter. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι χαρακτήρισε «τραγικούς» τους θανάτους των μωρών.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα. Η φωτιά στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο μαιευτήριο, στην περιοχή Μπαντάρα, στην κεντρική Ινδία, οφειλόταν κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας σε βραχυκύκλωμα, ανέφερε αξιωματικός της Αστυνομίας.

Στην Ινδία είναι ακόμη νωπές οι μνήμες της πυρκαγιάς που ξέσπασε το 2011 σε νοσοκομείο στην Καλκούτα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90 άνθρωποι.

Τον Αύγουστο του 2020, πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Αχμενταμπάντ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ασθενείς με COVID-19. Τον Νοέμβριο, άλλοι πέντε ασθενείς με συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά στη Ρατζκότ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαίτησε, έπειτα από τις δύο περυσινές τραγωδίες, να συνταχθεί έκθεση για την ασφάλεια των νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται ασθενείς με COVID-19.