Σαρηγιάννης: μέχρι και 2000 κρούσματα ημερησίως αν ανοίξουν μαζί λιανεμπόριο και Γυμνάσια

Ο καθηγητής του ΑΠΘ προέβλεψε ότι η ανοσία της αγέλης μέσω του εμβολιασμού θα επιτευχθεί στο τέλος του 2021 κι αυτό στο καλό σενάριο.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, δήλωσε ότι αν ανοίξουν το λιανικό εμπόριο και τα γυμνάσια ταυτόχρονα θα έχουμε μεγαλύτερα διασπορά και μπορεί να φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα τη μέρα.

Αυτό, όπως τόνισε, δεν θα το αντέξει το σύστημα υγείας. «Αυτό θα είναι η αρχή του τρίτου κύματος, το οποίο αν το αφήναμε να εξελιχθεί, τέλος Μαρτίου θα βλέπαμε την κορύφωση», τόνισε συμπληρώνοντας πως αν μείνουν ανοιχτά μόνο τα Δημοτικά τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά.

Ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 18 Ιανουαρίου με τη μέθοδο click away και με επιδοτήσεις για την απολύμανση του αέρα των εσωτερικών χώρων. Να μην ανοίξει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός ίσως από την Γ’ Λυκείου. «Ταυτόχρονο άνοιγμα δευτεροβάθμιας και λιανεμπορίου θα είναι προβληματικό».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς και την ανοσία της αγέλης, ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι περιμένουμε ανοσία στο τέλος του χρόνου, στην καλή περίπτωση.

«Λόγω του καιρού και με δεδομένο ότι δεν κάνουμε κανονικό άνοιγμα, αν πάμε έτσι, τον Ιούνιο θα έχουμε μια σημαντική μείωση των κρουσμάτων», επεσήμανε.

Τέλος, ο καθηγητής εκτίμησε πως προς το φθινόπωρο θα δούμε καλυτέρευση της κατάστασης του επιδημιολογικού φορτίου. «Όλα αυτά που συζητάμε αφορούν το στέλεχος που είχαμε μέχρι τώρα στη χώρα. Αν το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού αρχίσει να εξαπλώνεται και να κυριαρχεί, τότε οι υπολογισμοί ξαναρχίζουν από την αρχή. Αυτά που λέω δεν θα ισχύουν».

Πηγή: skai.gr