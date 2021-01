Κοινωνία

Αφρικανική ζέστη μέσα στον χειμώνα

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σε ποια επίπεδα θα “σκαρφαλώσει” ο υδράργυρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η “εισβολή” θερμών αερίων μαζών από την Αφρική στη χώρα μας, με αποτέλεσμα τις πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου θα φτάσουν στα κεντρικά τους 20-21 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι εκτιμώμενες μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα στην Αθήνα και στην Πάτρα αναμένεται να είναι 19 έως 20 βαθμοί, ενώ στα Χανιά θα φθάσουν τους 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου.