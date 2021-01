Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στο νοσοκομείο βρέφος λίγων μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικοί στον ιό και οι δυο γονείς του. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται από χθες βρέφος 9 μηνών από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο υπεβλήθη σε rapid test και βρέθηκε θετικό.

Το βρέφος εισήχθη για νοσηλεία σε ειδικό θάλαμο για τα παιδιατρικά περιστατικά Covid -19 της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, καθώς είχε πυρετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας “Γνώμη”, και οι δύο γονείς του βρέφους έχουν βρεθεί θετικοί στην λοίμωξη Covid -19 μετά από rapid –test που έχουν υποβληθεί. Ωστόσο, οι γιατροί έκαναν και μοριακό τεστ στο βρέφος και σήμερα αναμένουν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι καλή και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ βρίσκεται στο πλευρό του.

Πηγή: patrastimes.gr