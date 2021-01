Κοινωνία

Ο αστυνομικός σκύλος “Άτλας” εντόπισε σημαντική ποσότητα κάνναβης (βίντεο)

Ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ξετρύπωσε τα ναρκωτικά σε αστυνομική έρευνα που έγινε σε σπίτι.

Στον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές με την βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, “Άτλαντα”.

Συγκεκριμένα σε έρευνες που έγιναν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, με τη βοήθεια του Άτλαντα εντοπίστηκε και συνελήφθη άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους ενός κιλού και 58 γραμμαρίων, 212 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ.