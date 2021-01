Οικονομία

Επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια προωθεί η Κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση του μέτρου της αναστολής για τις επιταγές, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών. Τι είπε για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Την επέκταση του προγράμματος επιδότησης δόσεων - που έως τώρα εφαρμόζεται με το πρόγραμμα “Γέφυρα” σε στεγαστικά δάνεια, με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη - και για τα επιχειρηματικά δάνεια, εξετάζει η Κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση». Είπε ότι θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα επιδιωχθεί να είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας πως δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα “Γέφυρα”. Σχετικά με το τελευταίο, δήλωσε ότι «βοηθήσαμε την κοινωνία, τα “πράσινα” και τα “κόκκινα” πρόσωπα για εννέα μήνες, επιδοτώντας τις δόσεις τους. Μόνο το 2020 δώσαμε 23,2 εκατ. ευρώ σε πάνω από 60.000 δάνεια και έχουμε και άλλα».

Όσον αφορά στις επιταγές που λήγουν αυτήν την περίοδο, ο Υπουργός προανήγγειλε παράταση κατά έναν μήνα του μέτρου της αναστολής τους, ενώ θα γίνουν και τροποποιήσεις στα κριτήρια προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν ο τζίρος του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου.

Σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η πλατφόρμα για την “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5” έχει ανοίξει και λήγει στις 15 Ιανουαρίου (από τις 19 του μηνός θα ξεκινήσουν οι πληρωμές) και θα διατεθεί 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να ανέλθουν στις 400.000 επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από τις επιχειρήσεις, διότι θα πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

Τα βασικά στοιχεία της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5”, είναι:

Το 50% μη επιστρεπτέο

Ελάχιστο όριο 1000 ευρώ

Καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και τις νέες έως τον Σεπτέμβριο 2020.

Η επόμενη “Επιστρεπτέα Προκαταβολή”, η έκτη κατά σειρά, αναμένεται περί τον Μάρτιο, ενώ η αποπληρωμή θα γίνεται από το 2022 και μετά.

«Η οικονομία σταδιακά θα επανέρχεται στην κανονικότητα. Το 2021 θα καλύψουμε μέρος της απώλειας του 2020. Η σταθερή μείωση της καταβολής φόρου θα μας απασχολήσει στις αρχές του καλοκαιριού», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, διευκρινίζοντας ότι δεν θα μειωθεί η έκτακτη εισφορά σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά πολλές άλλες μειώσεις φόρων θα μονιμοποιηθούν.

Τέλος, για τα ενοίκια του Νοεμβρίου ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι εκδίδεται τη Δευτέρα η υπουργική απόφαση, έτσι ώστε έως το τέλος της εβδομάδας να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. «Θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τον Δεκέμβριο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάσουν τίποτα», κατέληξε.