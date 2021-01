Κόσμος

Μπριζίτ Μακρόν: νόσησε από κορονοϊό η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου

Την αποκάλυψη έκαναν σήμερα γαλλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Πότε βρέθηκε θετική και η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλίας.

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν είχε βρεθεί θετική στην Covid-19 γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως ξανάρχισε τις καθημερινές δραστηριότητές της αφού το δεύτερο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό, μετέδωσαν σήμερα οι γαλλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί Europe 1 και France Info.

Σύμφωνα με το Europe 1 η Μπριζίτ Μακρόν βρέθηκε θετική στον νέο κορονοϊό στις 24 Δεκεμβρίου. Δεν παρουσίαζε κανένα σημαντικό σύμπτωμα και τα δύο επόμενα τεστ, στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, βγήκαν αρνητικά.

Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε θετικός στις 17 Δεκεμβρίου και τέθηκε σε αυτοαπομόνωση. Το επόμενο τεστ, στις 24 Δεκεμβρίου, έδειξε ότι δεν είχε πλέον συμπτώματα της Covid-19.