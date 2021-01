Κοινωνία

“Πειραγμένοι” ταχογράφοι εντοπίστηκαν σε δεκάδες φορτηγά

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές.

Εβδομήντα φορτηγά με αλλοιωμένα στοιχεία ταχογράφου εντόπισε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν μηχανισμοί που παρείχαν τη δυνατότητα στον οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή της δραστηριότητας του ταχογράφου αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, την ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι πέντε οχήματα είχαν απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης καυσαερίων, με αποτέλεσμα να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον και την υγεία. Το οχήματα μεταφέρθηκαν σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπου επιβλήθηκε η ακινητοποίηση τους μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ταχογράφων, ενώ αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές επέμβασης και παραποίησης δεδομένων.

Στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.