Πολιτική

Επέκταση αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο - Δένδιας: Ιστορική η κατάθεση του νομοσχεδίου

Για την άσκηση ενός αναφαίρετου δικαιώματος της Ελλάδας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ιστορική στιγμή για την άσκηση ενός αναφαίρετου δικαιώματος της Ελλάδος χαρακτήρισε ο Yπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την κατάθεση του νομοσχεδίου για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

«Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο είναι μία ιστορική στιγμή για την άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος της χώρας μας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

«Με το νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Ελλάδας να επιδιώκει συμφωνίες με γειτονικές χώρες, με βάση πάντα το Διεθνές Δίκαιο, προωθώντας την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή», προσέθεσε.