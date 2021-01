Κόσμος

Θρίλερ με αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, αγνοείται μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι συλλέγει πληροφορίες για την πτήση αυτή προτού να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, είχε ως τελικό προορισμό το Ποντιάνακ, στην επαρχία του Δυτικού Καλιμαντάν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος με το οποίο χάθηκε η επαφή είναι ένα Boeing B737-500, ηλικίας 27 ετών, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού.

Η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».