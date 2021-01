Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Δεν είναι η ώρα για την εσωκομματική εκλογή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως ο πρόσφατος κυβενητικός ανασχηματισμός είχε ως βασικό πολιτικό μήνυμα το “κλίνατε επί δεξιά”.

«Ο χώρος του Κέντρου δεν έχει σχέση με την παράταξη της Δεξιάς. Αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχει προοδευτικό πρόσημο και ήταν πάντα μπροστά στις μεγάλες αλλαγές που έγιναν σε αυτόν τον τόπο, κόντρα στη συντήρηση», αναφέρει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα “Τα Νέα”. Υποστηρίζει ότι «η ιστορική πολιτική παράδοση του προοδευτικού κέντρου δεν παραχαράσσεται με ευκαιριακές και προσχηματικές μεταμορφώσεις με στόχο τη διαρκή εκλογική ομηρία προοδευτικών πολιτών. Για αυτό και το “κεντρώο” προφίλ του κ. Μητσοτάκη ξέφτισε νωρίς».

Επισημαίνει ότι υποχρέωση του Κινήματος Αλλαγής είναι να εκφράσει αυθεντικά αυτόν τον κόσμο. «Έχουμε το πρόγραμμα, τα στελέχη να κάνουμε πράξη μια νέα Αλλαγή, που αντλεί αξία από την προσφορά του ΠΑΣΟΚ στην πατρίδα, δύναμη από τη δίψα για δίκαιες, προοδευτικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις», υπογραμμίζει.

Καλεί τους προοδευτικούς πολίτες και όσα στελέχη είναι αποστασιοποιημένα να στηρίξουν το Κίνημα Αλλαγής για να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και το συντηρητικό δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με τα περί Προοδευτικής Διακυβέρνησης, η Φώφη Γεννηματά καθιστά σαφές ότι το Κίνημα Αλλαγής με τη πρόταση εξουσίας του δεν ψάχνει κομματικούς συμμάχους δεξιά κι αριστερά, όπως λέει. «Αγωνιζόμαστε για να γίνει και πάλι η παράταξη μας ισχυρή, πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις. Γνωρίζω ότι ένα Κίνημα Αλλαγής που διατυπώνει πρόταση εξουσίας ενοχλεί. Γιατί ξεβολεύει τον βολικό για λίγους δικομματισμό και τα σχέδια των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Γι’ αυτό μας πολεμούν. Όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ανατροπή των συσχετισμών. Να εγγυηθούμε την εναλλακτική πρόταση, την πραγματική προοδευτική διέξοδο. Είμαστε η κοιτίδα της Νέας Αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος», τονίζει.

Η κ. Γεννηματά σημειώνει ότι δεν είναι η ώρα για την εσωκομματική εκλογή κι όταν έρθει η ίδια θα εγγυηθεί τις διαδικασίες .

Επαναλαμβάνει ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός είχε ως βασικό πολιτικό μήνυμα, το “κλίνατε επί δεξιά”, ενώ για την κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση για την τακτική της σχετικά με την πανδημία, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τονίζει πως «εντείνεται γιατί εντείνονται οι αστοχίες και τα λάθη της Κυβέρνησης. Από την αρχή της πανδημίας προτείναμε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο. Με οργανωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, στήριξη του ΕΣΥ, μαζικά τεστ, σωστή ιχνηλάτηση, αξιοπιστία και διαφάνεια στα επιδημιολογικά δεδομένα, ασφαλές άνοιγμα με βάση αυτά ανά περιοχή, σχέδιο για γρήγορο εμβολιασμό. Η Κυβέρνηση το αγνόησε, προχωράει με το… βλέποντας και κάνοντας». Προσθέτει ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν επιθυμεί να κερδοσκοπήσει από τη πανδημία .

Τέλος, καταδικάζει ξανά την εισβολή στο Καπιτώλιο «από δυνάμεις του λαϊκισμού και του διχασμού, υποκινούμενες, επιχείρησαν να εκβιάσουν την Δημοκρατία και να ανατρέψουν την λαϊκή θέληση, στην Ουάσιγκτον. Το καταδικάσαμε απερίφραστα. Οι θεσμοί της Δημοκρατίας αποδείχτηκαν ισχυροί. Η στάση του νεοεκλεγέντος Προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι ενωτική, αποφασιστική και ελπιδοφόρα. Η νίκη της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ είναι νίκη όλων όσων πιστεύουν στις αξίες της σε όλο τον κόσμο».