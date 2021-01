Κόσμος

Αεροπορική τραγωδία στην Ινδονησία: Μπόινγκ 737 έπεσε στη θάλασσα

Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.

Ένα στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Basarnas είπε ότι μετέφερε 56 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο αεροπλάνο επέβαιναν και έξι μέλη πληρώματος.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

