Κόσμος

Ισπανία: Φονική η χιονοθύελλα “Φιλομένα”

Στρατιώτες απεγκλώβισαν οδηγούς από τα οχήματά τους. Σε “κόκκινο” συναγερμό τέσσερις περιφέρειες της χώρας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία από τη σφοδρή χιονοθύελλα “Φιλομένα” που έχει προκαλέσει χάος σε όλη τη χώρα, την ώρα που η Μαδρίτη βιώνει τη χειρότερη χιονόπτωση εδώ και δεκαετίες.

Το αεροδρόμιο της Μαδρίτης έκλεισε και κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν σκι στην Γκραν Βία, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε, αφού παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό της, όταν υπερχείλισε ένας ποταμός κοντά στη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία. Ένας άστεγος πέθανε από το κρύο στην πόλη Καλαταγιούδ, στην ανατολική Ισπανία.

«Ας αποφύγουμε τις μετακινήσεις και να ακολουθούμε τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», προέτρεψε τους συμπατριώτες του μέσω του Twitter ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η Aena, η υπηρεσία που ελέγχει τα αεροδρόμια της χώρας, ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα. Ματαιώθηκαν τουλάχιστον 50 πτήσεις προς τη Μαδρίτη, τη Μάλαγα, την Τενερίφη και τη Θέουτα.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η χιονόπτωση αυτή είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί στη Μαδρίτη από το 1971. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών της περιφέρειας της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, ζήτησε από τους Ισπανούς να μην κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους γιατί κινδυνεύουν να αποκλειστούν. «Εργαζόμαστε εντατικά. Απεγκλωβίσαμε 1.000 οχήματα. Ζητάμε να κάνετε υπομονή, θα φτάσουμε σε όλους», είπε απευθυνόμενος στους οδηγούς που παραμένουν αποκλεισμένοι σε αυτοκινητοδρόμους γύρω από την πρωτεύουσα.