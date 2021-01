Υγεία - Περιβάλλον

Politico: η Γερμανία παραβιάζει την ευρωπαϊκή συμφωνία για τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά και κατά της Κομισιόν, που «αφήνει τη Γερμανία να ξεφύγει παραβιάζοντας τους όρους αλληλεγγύης για το εμβόλιο».

Κατακεραυνώνει Γερμανία και Κομισιόν, με άρθρο του το Politico, μετά την παραδοχή από το Βερολίνο πως προμηθεύεται περισσότερες δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού, σε κατ' ιδίαν συμφωνίες με την BioNTech (και με την CureVac, παραβιάζοντας τη στρατηγική του εμβολιασμού της ΕΕ που απαγορεύει στις χώρες να διεξαγάγουν παράλληλες διαπραγματεύσεις.

Με τίτλο «Η Κομισιόν αφήνει τη Γερμανία να ξεφύγει παραβιάζοντας τους όρους αλληλεγγύης για το εμβόλιο» το Politico τονίζει, «Σε απάντηση προς αυτά, η Κομισιόν αρνήθηκε σε μεγάλο βαθμό να αναγνωρίσει τις αντιφατικές ενέργειες της Γερμανίας.

Η αντίδραση «ήταν η έκδοση ανακοίνωσης από την φον ντερ Λάιεν, την Παρασκευή το πρωί ότι η Κομισιόν είχε εξασφαλίσει μέχρι και 300 εκατ. δόσεις από το γερμανοαμερικανικό εμβόλιο».

«Αξιωματούχος της Επιτροπής είπε την Πέμπτη ότι η συμφωνία της Γερμανίας με τις BioNTech/Pfizer δεν παραβίασε τους όρους του στρατηγικού σχεδιασμού "στο πνεύμα του", αφού οι δόσεις της χώρας θα εξασφαλίζονταν έπειτα από συμφωνία της Κομισιόν» υπογραμμίζεται στο άρθρο.

Είναι νομικά δεσμευτικό

«Από τον Ιούνιο, η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι η στρατηγική για τον εμβολιασμό στις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί φόρο αλληλεγγύης στην ΕΕ. "Είναι νομικά δεσμευτικό", είπε και πρόσθεσε ότι "έχουμε συμφωνήσει όλοι και έχουμε δεσμευτεί νομικά, ότι δε θα υπάρξουν παράλληλες διαπραγματεύσις, ούτε παράλληλες συμβάσεις. Όλοι συνεργαζόμαστε».

Αυτό το μπρος-πίσω έχει προκαλέσει ένα τεράστιο μπέρδεμα όλη την προηγούμενη εβδομάδα, τη Γερμανία και την ΕΕ να «κουνάνε το δάχτυλο» η μία στην άλλη, αφού Γερμανοί πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν τις συμφωνίες της ΕΕ «καταστροφικές», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξασφαλίσει αρκετές δόσεις» συνεχίζει, ο συγγραφέας του κειμένου.

«Το σχέδιο εμβολιασμού έχει αναχθεί σε ένα τεράστιο ζήτημα στη Γερμανία, καθώς μέσω αυτού θα επιδιωχθεί και η επιτυχία της Άγκελα Μέρκελ ως Καγκελαρίου. Η κυβέρνηση αρνήθηκε, επίσης, όλους τους ισχυρισμούς ότι το σχέδιο εμβολιασμού κινείται με αργούς ρυθμούς, επειδή το Βερολίνο συμμετείχε στο σύστημα αγορών της ΕΕ.

Πολλά γερμανικά ειδησεογραφικά sites ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έγινε το επίκεντρο της συζήτησης, έχει ακουστεί για επόμενος αρχηγός του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος. Ο Σπαν την περασμένη εβδομάδα, υποσχέθηκε ότι όποιος Γερμανός θέλει να εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι θα το κάνει.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μάμερ, απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την παραβίαση της στρατηγικής και τι θα έκανε η Κομισιόν σε τέτοια περίπτωση.

«Έχουμε υπογράψει μία συμφωνία με τις BioNTech/Pfizer και επικεντρωνόμαστε σε αυτό», τόνισε. Όταν ρωτήθηκε αν η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε παραβιάσει τη συμφωνία και εξασφαλίσει παραπάνω δόσεις ο Μάμερ απάντησε, "Σίγουρα δεν πρόκειται να συζητήσουμε πιθανά νομικά μέτρα".

Πηγή: politico, naftemporiki