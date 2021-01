Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: μετάθεση στις αιτήσεις σε 4 περιφέρειες

Η μετάθεση αποφασίστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν ορισμένα ζητήματα και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων μέτρων για την πανδημία. Ποιες περιφέρειες αφορά.

Στις 3 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», διευκρινίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νέα ανακοίνωση, ενώ από την 1η Φεβρουαρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε νωρίτερα αναβολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προκειμένου όπως αναφέρει να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που ετέθησαν υπόψη του Υπουργείου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού.

Το νέο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υποβολή θα ξεκινήσει στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για την 01.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.

Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια.