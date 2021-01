Κοινωνία

Έστειλαν κάνναβη σε... αποσμητικά σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών

Ποιος ήταν ο παραλήπτης του δέματος. Πώς εντόπισαν οι Αρχές τα ναρκωτικά.

Δικογραφία σε βάρος ενός κρατούμενου στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, σχηματίστηκε την Πέμπτη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στις 7 Ιανουαρίου, το απόγευμα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας σε δέμα με παραλήπτη τον δράστη, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό δύο συσκευασιών αποσμητικού, δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 22,6 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκε η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, ενώ ο δράστης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.