Κορονοϊός: εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έσπευσαν για rapid tests

Με μεγάλη συμμετοχή η εξέταση των εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Εξακόσιοι περίπου εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού των σχολείων εξετάστηκαν σήμερα, ως τις 3 το απόγευμα, για covid - 19 στο πλαίσιο των δωρεάν rapid tests που γίνονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ, στο 72ο και στο 9ο Δημοτικά Σχολεία. Αυτό ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Ακριτίδου, η οποία γνωστοποίησε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή. Η ίδια εκτιμά ότι συνολικά πάνω από 1.200 άτομα θα έχουν ελεγχθεί μέχρι το τέλος της διαδικασίας, αύριο το μεσημέρι. «Όσοι έχουν υποβληθεί σε τεστ ειδοποιούνται για τα αποτελέσματα μέσα σε μισή ώρα από τη λήψη του δείγματος. Η ενημέρωση γίνεται από τον ΕΟΔΥ» πρόσθεσε η κ. Ακριτίδου.

Αντίστοιχα τεστ γίνονται και σε άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των Δήμων σε ό,τι αφορά τη διενέργεια τεστ σε εκπαιδευτικούς ενώ ανέφερε ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη διαδικασία. Συγκεκριμένα σχολίασε ότι στην Καλαμαριά όπου έγιναν τεστ, προσήλθαν 515 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 800, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 70% ενώ γνωστοποίησε ότι αντίστοιχοι έλεγχοι έγιναν χθες στην Αρναία και θα γίνουν αύριο στα Μουδανιά, την Τρίτη στον Πολύγυρο, τις επόμενες μέρες στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Παύλου Μελά.

Στο μεταξύ, ο κ. Κόπτσης γνωστοποίησε ότι έχουν ξεκινήσει και τα τεστ σε εκπαιδευτικούς μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας που λειτουργεί από τις 7 Ιανουαρίου και χαρακτήρισε εξαιρετικό το μέτρο, όπως και την ανακοίνωση ότι μετά τις ευπαθείς ομάδες και τους υγειονομικούς, προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό θα έχουν οι εκπαιδευτικοί. Σε ό,τι αφορά το βαθμό ετοιμότητας για την επανέναρξη των μαθημάτων από την ερχόμενη Δευτέρα τόνισε: «είμαστε πανέτοιμοι», υπογράμμισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά τις υποδομές, τα αντισηπτικά, την καθαριότητα, την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από διαφορετικές εισόδους και εξόδους των σχολείων και σε διαφορετικές ώρες, τα ξεχωριστά διαλείμματα και τους χωριστούς αύλειους χώρους που θα χρησιμοποιεί κάθε τάξη.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε ότι η διασπορά του ιού στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας έφτασε το 0,6%. «Αν στα σχολεία εμφανιζόταν ένα περιστατικό, δεν μεταδιδόταν. Σε μόλις 0,6% των περιπτώσεων μεταδιδόταν από μαθητή σε μαθητή. Στις περιπτώσεις μετάδοσης διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή αποδείχτηκε στατιστικά ότι η μετάδοση έγινε στο συνωστισμό των γονέων κατά την αναμονή για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Αυτό τώρα θα το αποφύγουμε με τις κλιμακούμενες προσελεύσεις και αποχωρήσεις των μαθητών και με τις πολλές εισόδους που θα χρησιμοποιηθούν» είπε ο κ. Κόπτσης. Ευχαρίστησε, παράλληλα τους εκπαιδευτικούς για την τήρηση των οδηγιών που προβλέπονται και απηύθυνε έκκληση - παράκληση στους γονείς, να αποφεύγουν τις συζητήσεις με άλλους γονείς κατά την παραλαβή των παιδιών τους από το σχολείο ώστε να αποφευχθεί κάθε περίπτωση διασποράς.

«Όλοι μαζί θα συνεισφέρουμε στο να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και να μείνουν ανοιχτά. Το ζητάνε οι ίδιοι οι μαθητές, οι γονείς τους, η κοινωνία, η ψυχολογία και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού. Εμείς θα ανοίξουμε τα σχολεία με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές και με ασφάλεια και θα προσπαθήσουμε να μείνουν ανοιχτά μέχρι να περάσει ο κορονοϊός» πρόσθεσε.