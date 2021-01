Κοινωνία

Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε παιδί στη Μαλακάσα

Το τραγικό συμβάν έκανε γνωστό ο Δήμος Ωρωπού. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του για το τραγικό συμβάν.

(φωτό αρχείου)

Τραγωδία στη Μαλακάσα με θύμα ένα παιδί μόλις πέντε ετών!

Το άτυχο προσφυγόπουλο έχασε τη ζωή του μέσα στη δομή της περιοχής όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγό του συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης της δομής, το παρέσυρε και το τραυμάτισε θανάσιμα.

Το τραγικό συμβάν, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, έκανε γνωστό ο Δήμος Ωρωπού με ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει ότι το γεγονός αυτό φέρνει δυστυχώς στην επιφάνεια τις τραγικές συνθήκες διαμονής των προσφύγων και τον απάνθρωπο τρόπο που ζουν και προσπαθούν να επιβιώσουν.