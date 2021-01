Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.



Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας είναι 800, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 144293.

Από το σύνολο των 800 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 είναι εισαγόμενα και 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττιική, το τελευταίο 24ωρο, καταγράφηκαν 290 νέα κρούσματα, τα 50 εκ των οποίων εντοπίζονται στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται 92 νέα κρούσματα, ενώ προβληματισμός επικρατεί στην Αχαΐα, όπου εντοπίστηκαν 47 νέα κρούσματα όταν χθες ο αριθμός τους ήταν μόλις 4! Αντιθέτως, καλύτερη είναι η εικόνα στη Βοιωτία, όπου τα κρούσματα μειώθηκαν στα 11 από 25 χθες.

Η κατανομή των 800 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

29 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

32 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

40 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

38 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

78 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

23 κρούσματα στην ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών

50 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

92 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

8 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

47 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Γρεβενών

4 κρούσματα στην Π.Ε Δράμας

20 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε Ηρακλείου

6 κρούσματα στην Π.Ε Ιωαννίνων

8 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

17 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

6 κρούσματα στην Π.Ε.Κορινθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

28 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε Λασιθίου

14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρουσμα στην ΠΕ Νάξου

11 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων

14 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

27 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

4 κρούσματα στην Π.Ε Ρεθύμνου

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

1 κρούσμα στην ΠΕ Ρόδου

24 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

1 κρούσμα στην ΠΕ Σποράδων

17 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

15 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

7 κρούσματα υπό διερεύνηση

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: