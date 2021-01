Κόσμος

Ισπανία: Νεκροί και σοβαρά προβλήματα από την πρωτοφανή χιονοθύελλα

Σε "κόκκινο συναγερμό" πέντε περιφέρειες της χώρας, οι οδικοί άξονες έχουν κλείσει, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Μπαράχας.

Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί από την πρωτοφανή χιονοθύελλα που πλήττει την Ισπανία και κυρίως τη Μαδρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Μολονότι οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και ο αριθμός των συμβάντων είναι σχετικά περιορισμένος, θρηνούμε τον θάνατο τριών ανθρώπων», είπε ο υπουργός Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η κακοκαιρία αυτή είναι η χειρότερη που έχει πλήξει την Ισπανία από το 1971. Πέντε περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, οι οδικοί άξονες έχουν κλείσει, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Μπαράχας.

Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια των τρένων από και προς την πρωτεύουσα, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Όλα τα σχολεία της Μαδρίτης θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα και την Τρίτη.