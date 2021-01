Κοινωνία

“Λαβράκια” από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική (εικόνες)

Δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων. Σε ποιες περιοχές έγιναν συλλήψεις και πόσες. Ποια τα αδικήματα.

Σε πέντε συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς και ληστείες - κλοπές προχώρησε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά. Σημειώνεται, ότι από τους πέντε που συνελήφθησαν στην επιχείρηση οι δύο είναι ανήλικοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία:

Στο Ζεφύρι συνελήφθησαν 2 άτομα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους σε υποθέσεις άσκοπων πυροβολισμών. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, κλεμμένη κυνηγετική καραμπίνα, 745 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 56 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στις Αχαρνές, συνελήφθησαν 3 άτομα, από τα οποία δύο είναι ανήλικα και ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε 14 περιπτώσεις ληστειών - κλοπών σε βάρος πεζών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.