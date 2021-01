Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιάστηκαν η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Πρίγκιπας Φίλιππος

Το βασιλικό ζεύγος εμβολιάστηκε και το δημοσιοποίησε για να αποφύγει τυχόν φήμες...

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος, έλαβαν σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η μονάρχης, ηλικίας 94 ετών, και ο σύζυγός της, 99 ετών, εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας. Μια πηγή ανέφερε ότι τα εμβόλια χορηγήθηκαν από τον γιατρό των ανακτόρων, στο Κάστρο του Γουίνδσορ όπου διαμένουν το τελευταίο διάστημα η Ελισάβετ και ο Φίλιππος. Η βασίλισσα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το γεγονός ώστε να αποφύγει τυχόν φήμες.

Το βασιλικό ζεύγος είναι μεταξύ του περίπου 1,5 εκατομμυρίου Βρετανών που έχουν κάνει το εμβόλιο μέχρι σήμερα.