Κοινωνία

Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς (εικόνες)

Τον τρόμο έσπειρε η ανεξέλεγκτη πορεία αυτοκινήτου. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν.

Τον έσπειρε ένα αυτοκίνητο όταν ξέφυγε από της πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στα Πελικαναίικα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να καταλήξει στο πεζοδρόμιο.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν – ευτυχώς ελαφρά – ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

