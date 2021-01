Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Ανησυχητικός ο αριθμός των κρουσμάτων στις ΜΕΘ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμόξεων μίλησε στον ΑΝΤ1, μεταξύ άλλων, για το κλειστό λιανεμπόριο και τη μέθοδο click away. Πότε εκτιμά ότι θα ανοίξει η αγορά.