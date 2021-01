Κόσμος

Πάπας για εμβόλιο: Υπάρχει ένας αυτοκτονικός αρνητισμός

Την άποψη ότι για την εναντίωση στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού διατύπωσε ο Πάπας Φραγκίσκος. Πότε θα εμβολιαστεί ο Ποντίφικας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εμβολιαστεί "την ερχόμενη εβδομάδα" σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canale 5, εκτιμώντας ότι η εναντίωση στο εμβόλιο κατά της Covid-19 δείχνει έναν "αυτοκτονικό αρνητισμό".

"Την ερχόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουμε εδώ (στο Βατικανό) να κάνουμε το εμβόλιο και έκλεισα ραντεβού, πρέπει να το κάνω", δηλώνει στη συνέντευξη αυτή που θα μεταδοθεί το βράδυ αύριο, Κυριακή, και αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Απέναντι στο εμβόλιο, "υπάρχει ένας αυτοκτονικός αρνητισμός που δεν μπορώ να εξηγήσω αλλά σήμερα πρέπει να εμβολιαστούμε".

"Πιστεύω ότι από ηθική άποψη όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, είναι μια ηθική επιλογή, γιατί θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, τη ζωή μας, αλλά και τη ζωή των άλλων", εξηγεί στη συνέντευξη αυτή.

"Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι ότι υπήρχε η επιδημία της πολιομυελίτιδας, εξαιτίας της οποίας πολλά παιδιά έμειναν παράλυτα και περιμέναμε απεγνωσμένα το εμβόλιο. Όταν βγήκε το εμβόλιο, το δίνανε με ζάχαρη", θυμάται ο Ποντίφικας. "Στη συνέχεια μεγαλώσαμε στη σκιά των εμβολίων, κατά της ιλαράς, κατά αυτού, κατά του άλλου, εμβόλια που κάνανε στα παιδιά".

"Δεν ξέρω γιατί λέει κάποιος: 'Όχι, το εμβόλιο είναι επικίνδυνο', αλλά αν οι γιατροί το παρουσιάζουν ως κάτι που μπορεί να είναι καλό, που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, γιατί να μην το κάνουμε;" διερωτάται ο Πάπας Φραγκίσκος.