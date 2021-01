Κοινωνία

Αδέσποτες σφαίρες: διάχυτος ο φόβος στο Μενίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Άγρια Δύση" χαρακτηρίζουν το Μενίδι οι κάτοικοι της περιοχής, όπου καταγγέλλουν καθημερινά περιστατικά πυροβολισμών και αυξημένης εγκληματικότητας.