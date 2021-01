Παράξενα

“Περίεργη” επίσκεψη σε Αστυνομικό Τμήμα (εικόνα)

Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχαν αστυνομικοί που τους άφησε έκπληκτους.

Μια απρόσμενη επίσκεψη δέχθηκαν οι αστυνομικοί του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Στο στιγμιότυπο που τράβηξαν οι ίδιοι και μοιράστηκαν στην σελίδα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου στα social media, φαίνεται μια αλεπού η οποία πλησιάζει τα περιπολικά που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το mypreveza.gr, οι αλεπούδες δεν συνηθίζεται να πλησιάζουν κόσμο καθώς έχουν ένα ενστικτώδη φόβο για τον άνθρωπο. Αυτή ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό το ζώο πλησιάζει ανθρώπους αφού τους έχει συνδυάσει με την παροχή τροφής.

