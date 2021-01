Κόσμος

Ερντογάν σε Φον Ντερ Λάιεν: η Τουρκία θέλει να ανοίξει νέα σελίδα στις σχέσεις της με την ΕΕ

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στην πρόεδρο της Κομισιόν ότι η Τουρκία βλέπει το μέλλον της στην Ευρώπη. Τι είπε από πλευράς της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κορονοϊός, οικονομική ανάκαμψη και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλή ανταλλαγή (απόψεων) με τον Τούρκο πρόεδρο». «Ανταλλάξαμε (απόψεις) για την κατάσταση με την Covid 19, την οικονομική ανάκαμψη και την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2020», σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από πλευράς του ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στην πρόεδρο της Κομισιόν ότι η Τουρκία βλέπει το μέλλον της στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο ίδιος τόνισε ότι η Τουρκία θέλει να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την ΕΕ το νέο έτος, προσθέτοντας ότι το 2020 δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί αρκετά λόγω των ιδιοτροπιών και των τεχνητών προβλημάτων από ορισμένα μέλη της ΕΕ.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι το έτος 2021 προσφέρει ένα παραγωγικό περιβάλλον για μια νέα συνεργασία που θα ξεκινήσει στον τομέα της μετανάστευσης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού της «ρητορικής αποκλεισμού και διακρίσεων» κατά της Τουρκίας.

Μπορέλ: Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες αναμένεται να έχει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όπως ανέφερε ο ίδιος μετά την τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συμμετείχε.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται «για διάλογο με την Τουρκία». Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημείωσε: «Συμμετείχα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε μια χρήσιμη συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσω την αποστολή που ελήφθη από τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο».