Κόσμος

Κορονοϊός - Μονακό: Νέα μέτρα μετά το ρεκόρ κρουσμάτων

Στο "πορτοκαλί" το Μονακό. Σκληρότερα μέτρα κατά της πανδημίας μετά την "έκρηξη" των κρουσμάτων.

Η κυβέρνηση του Μονακό αποφάσισε να μεταφέρει κατά μια ώρα νωρίτερα την απαγόρευση της κυκλοφορίας, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 7 το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας το κλείσιμο των εστιατορίων το βράδυ απέναντι στις ενδείξεις της επιδημίας στο πριγκιπάτο, το οποίο "πέρασε στο πορτοκαλί επίπεδο".

Μέχρι σήμερα, η απαγόρευση άρχιζε στις 8 το βράδυ, με μια παρέκκλιση στις 10 το βράδυ για όσους δικαιολογούσαν ένα γεύμα σε εστιατόριο. Η πρόσβαση στα εστιατόρια του πριγκιπάτου είχε ήδη περιοριστεί μόνο στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και σε όσους διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Σήμερα, το Μονακό όπου έχουν αρχίσει οι εκπτώσεις εδώ και μια εβδομάδα, επέβαλε ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο έδαφός του, περιορίζοντας την είσοδο των μη κατοίκων, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογούν έναν επιτακτικό λόγο για να εισέλθουν στο πριγκιπάτο.

Τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου καθώς το πριγκιπάτο έφθασε την Πέμπτη να έχει ρεκόρ 40 κρουσμάτων της Covid-19 και έναν δείκτη επίπτωσης 410 θετικών κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους.

Μέχρι σήμερα, 26 άνθρωποι έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία, από τους οποίους οκτώ σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συνολικά, από την αρχή της επιδημίας, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι -- σε σύνολο 38.000 κατοίκων -- προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό στο Μονακό, από τους οποίους πέντε πέθαναν.

Στο τέλος Δεκεμβρίου ο δήμαρχος της Νίκαιας (νοτιοανατολική Γαλλία) Κριστιάν Εστροσί είχε καλέσει τον Γάλλο πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ "να ζητήσει από τον Μονεγάσκο ομόλογό του να λάβει τα ίδια υγειονομικά μέτρα με τη Γαλλία". "Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούμε οι μετακινήσεις με το πριγκιπάτο να περιοριστούν μόνο σε όσες δικαιολογούνται για επαγγελματικούς λόγους", πρόσθεσε.