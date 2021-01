Αθλητικά

Ανώτερο στο Αλεξάνδρειο το Περιστέρι

Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ήταν ανώτερη, ξέφυγε και με +26 πόντους στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά εν συνεχεία εγκλωβίστηκε στην άμυνα ζώνης των Θεσσαλονικιών...

Μετά τον ΠΑΟΚ, το Περιστέρι νίκησε και τον Άρη (71-84) και χάρη στη δεύτερη διαδοχική νίκη του, ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου της Basket League, στην πρώτη θέση, με 18 βαθμούς (7-4), σε 11 αγωνιστικές, αν και οι διώκτες του έχουν λιγότερους αγώνες. Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ήταν ανώτερη, ξέφυγε και με +26 πόντους (35-61) στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά εν συνεχεία εγκλωβίστηκε στην άμυνα ζώνης των Θεσσαλονικιών και είδε την τιμή της διαφοράς να πέφτει ακόμη και στο -6 (66-72).

Σε εκείνο το σημείο, όμως ο 19χρονος Ζώης Καράμπελας με πέντε διαδοχικούς πόντους έβγαλε τους «κυανοκίτρινους» από τη δύσκολη θέση φτάνοντας τους 18 προσωπικούς. Ο Καράμπελας άδραξε την ευκαιρία, αφού στις αρχές της 3ης περιόδου τραυματίστηκε ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ Ράιαν Χάροου και με τον Βαγγέλη Μάντζαρη εκτός δωδεκάδας λόγω τραυματισμού. Ο Άρης συμβιβάστηκε με μία πέμπτη διαδοχική ήττα και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς σε 10 αγώνες (3-7).

Με σερί 0-11 μπήκε στον αγώνα το Περιστέρι, με 2 τρίποντα από τον Πέτεγουεϊ και ένα από τον Καράμπελα. Εύστοχοι από τα 6.75 οι Κουζέλογλου και Τσάλμερς έφεραν τον Άρη στο -6, 8-14, αλλά στα τριάμιση λεπτά που απέμεναν μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν μόνο 2 ακόμη πόντους. Με 11 ριμπάουντ έναντι τεσσάρων του Άρη, τον Μάρβιν Τζόουνς να μετρά 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ και τον Τεράν Πέτεγουεϊ να έχει πετύχει 7 πόντους, η ομάδα του Πεδουλάκη προηγήθηκε με 10-23 στο 10ο λεπτό.

Διαφορετικά... ονοματεπώνυμα είχε η υπεροχή του Περιστερίου στη 2η περίοδο. Οι Τζέφρι Κρόκετ και Τρε Μακ Λιν εξέθεταν την άμυνα του Άρη, με τον έμπειρο σέντερ Γιάννη Μπουρούση να μένει αρκετή ώρα στο παρκέ και να δυσχαιρένει το έργο των Θεσσαλονικιών. Με τρίποντα, ο Άρης κατάφερε να μείνει σε αξιοπρεπή απόσταση, καθώς και στα λιγότερα λάθη εν συγκρίσει με τον αντίπαλό του (6 ο Άρης, 11 το Περιστέρι). Οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν με +17, 18-35, αλλά μέχρι το ημίχρονο ο Άρης με κορυφαίο τον Μιλόσεβιτς άμβλυνε την «ψαλίδα» της διαφοράς στους 11 πόντους, 35-46.

To Περιστέρι ξέφυγε και με +26, 35-61, στην 3η περίοδο με σερί 15-0 από το ημίχρονο. Όμως, ο Αργύρης Πεδουλάκης που ήδη έχει χάσει τον Βαγγέλη Μάντζαρη, είδε τον Αμαρικανό γκαρντ Ράιαν Χάροου να αποχωρεί τραυματίας και να μην αγωνίζεται ξανά. Ο Άρης γύρισε την άμυνά του σε ζώνη, η οποία βραχυκύκλωσε τους «κυανοκίτρινους». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έβγαλε αντίδραση, μάζεψε ριμπάουντ κι έτσι... μάζεψε και τη διαφορά, 57-67, στο 30ο λεπτό.

Οι παίκτες του Σάββα Καμπερίδη έγιναν απειλητικοί, όταν μετά από τεχνική ποινή στον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, μείωσαν δύο φορές στους 7, με τρίποντα από Λιτλ (62-70) και Τσάλμερς (65-72). Όταν ο Άρης απείλησε και από το -6 (66-72), ο Ζώης Καράμπελας έκανε με τρίποντο το 66-75 και εν συνεχεία το 69-78. Ο Μιλόσεβιτς επέμενε έξω από τα 6.75 (0/6) και το Περιστέρι είχε πλέον τον χρόνο με το μέρος του.