Κόσμος

Μπλακ άουτ στο Πακιστάν

"Βυθίστηκε" στο σκοτάδι το Πακιστάν. Η έκκληση του Υπουργού Ενέργειας στους πολίτες.

Ολικό μπλακ-άουτ στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Πακιστάν βύθισε σήμερα το βράδυ τη χώρα στο σκοτάδι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

"Μια πανεθνική διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από μια ξαφνική πτώση της συχνότητας στο σύστημα μετάδοσης ισχύος", έγραψε ο Πακιστανός υπουργός Ενέργειας Ομάρ Αγιούμπ Χαν στο Twitter.

Ο υπουργός δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να προσδιοριστούν τα αίτια που προκάλεσαν την κατάσταση αυτή και κάλεσε τους πολίτες σε όλη τη χώρα να μείνουν ψύχραιμοι.