Κοινωνία

Αμάρυνθος: συγκλονίζει ο ψαράς που διέσωσε τον 25χρονο Γιάννη από τη θάλασσα (βίντεο)

Αγωνία για τον 25χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό. Τι λέει ο άνθρωπος που τον έβγαλε από το νερό.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο τη μάχη που ο δίνει ο άτυχος 25χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την ημέρα των Θεοφανίων στην Αμάρυνθο, όταν βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό.

Ο νεαρός χτύπησε με το κεφάλι στα βράχια και διεγνώσθη με τετραπληγία, ενώ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ύστερα από χειρουργική επέμβαση στην οποίο υποβλήθηκε και τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ο ψαράς Δημήτρης Θαρουνιάτης, ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα, διέσωσε τον νεαρό με το καΐκι του, περιέγραψε τα ακριβή γεγονότα.

«Μας ειδοποίησε το Λιμεναρχείο Ερέτριας ότι έχει γίνει ένα συμβάν. Πήραμε το καΐκι, πήγαμε στην πλατεία, είδαμε το παιδί εκεί πέρα δεν είχε τις αισθήσεις του καθόλου. Πήγα κοντά με το καΐκι, τον φορτώσαμε εγώ με άλλα τρία άτομα. Το παιδί δεν κουνιότανε αλλά μίλαγε το παιδί ζητούσε νερό... » τόνισε στο Eviazoom και πρόσθεσε:

«Το φορτώσαμε και ήρθε το ΕΚΑΒ από δω πέρα και τον πήρε. Ήταν γύρω στα 3 με 4 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα. Το νερό εκεί είναι 1 με 1,5 δεν είναι παραπάνω. Οπότε το παιδί με την βουτιά που έκανε χτύπησε τον αυχένα του. Έτυχε... Από κει πήγανε στη Χαλκίδα και μετά στην Αθήνα. Με το καϊκι εδώ αυτό που βλέπετε τον μεταφέραμε».