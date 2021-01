Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Κόλλησε στο… χιόνι κόντρα στην Οσασούνα

Μέσι και Γκριεζμάν χάρισαν το “τρίποντο” στην Μπαρτσελόνα, που αναρριχήθηκε στην 3η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας, που δεν επέτρεψε στην πτήση των Βάσκων να προσγειωθεί στη Μαδρίτη, όμως η Ρεάλ δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε αυτή τη συγκυρία για να προσπεράσει (έστω και με τρία ματς παραπάνω) τη συμπολίτισσά της.

Οι «μερένγκες» έμειναν στο 0-0 με την προτελευταία Οσασούνα στην Παμπλόνα (σε ένα ματς που διεξήχθη κυριολεκτικά την ύστατη ώρα, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που είχε καλύψει όλο το γήπεδο). Η Ρεάλ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και πλέον η Ατλέτικο έχει την ευκαιρία (όταν δώσει και τα τρία εξ αναβολής παιχνίδια της) να ξεφύγει πάρα πολύ απ’ όλους τους διώκτες της.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα, σε μία από τις - σπάνιες φέτος – “παραστάσεις” της, επιβλήθηκε 4-0 της Γρανάδα στην Ανδαλουσία κι ανέκτησε την τρίτη θέση της κατάταξης. Το ματς πήγε να “στραβώσει” αρχικά για τους “μπλαουγκράνα”, όμως ο Τερ Στέγκεν απέκρουσε το σουτ του Πουέρτας μόλις στο 2ο λεπτό και στο 12' ο Γκριεζμάν άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μέσι, ο οποίος σκόραρε στο 35' και στο 42' (το δεύτερο με απευθείας εκτέλεση φάουλ) και “καθάρισε” το παιχνίδι, πριν διαμορφώσει το τελικό 4-0 ξανά ο Γκριεζμάν στο 63'.