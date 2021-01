Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: Προκρίθηκαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ

Οι “κόκκινοι διάβολοι” δυσκολεύτηκαν απέναντι στη Γουότφορντ, ενώ οι “κανονιέρηδες” πήραν στην παράταση το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση.

Τρία 24ωρα μετά τον αποκλεισμό της στους ημιτελικούς του League Cup από τη “συμπολίτισσα”, Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ίδιο γήπεδο (Old Trafford) αυτήν τη φορά πήρε το “εισιτήριο” για τους “32” του FA Cup.

Έστω και δύσκολα, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επικράτησε με 1-0 της Γουότφορντ, χάρις στο γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (5΄).

Νωρίτερα, απέναντι στην άκρως ανταγωνιστική Νιούκαστλ, η κάτοχος του τροπαίου, Άρσεναλ, “ζορίστηκε” πάρα πολύ, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να πάρει στην παράταση τη νίκη με 2-0 και μαζί την πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Τα γκολ της πρόκρισης για τους “κανονιέρηδες” σημείωσαν στο 109' ο Έμιλ Σμιθ-Ρόου (από ασίστ του Λακαζέτ) και στο 117' ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (με κοντινό πλασέ έπειτα από γύρισμα του Τίρνι).