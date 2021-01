Πολιτισμός

Ελ Γκρέκο: Πίνακας του Έλληνα ζωγράφου ανακαλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή (εικόνες)

Ο συλλέκτης πίστευε πως επρόκειτο για ένα από τα πολλά αντίγραφα των έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Ένα άγνωστος πίνακας του Ελ Γκρέκο, έργο που οι ειδικοί περιγράφουν ως «ξεχωριστό και υπέροχο», ανακαλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή.

Το έργο, το οποίο απεικονίζει τον Χριστό να σηκώνει τον σταυρό, αποδίδεται πλέον στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, έπειτα από δύο χρόνια έρευνας που έκανε ομάδα του “Centro de Arte de Epoca Moderna”, του Πανεπιστημίου της πόλης Γέιδα στη βόρεια Ισπανία.

«Πρόκειται για υπέροχα νέα, έπειτα από δύο χρόνια συναρπαστικής δουλειάς», δήλωσε ο διευθυντής του CAEM, Καθηγητής Σίμο Κομπάνι. «Είναι ένας άγνωστος, ξεχωριστός, υπέροχος πίνακας, που αποδίδουμε στα χέρια του», δήλωσε στους Times. «Αυτός ο μικρός καμβάς, με διαστάσεις 57,5 Χ 38,5 εκατοστά, έχει μεγάλη πρωτοτυπία, αυθορμητισμό και ευαισθησία. Το δυνατό πρόσωπο του Χριστού είναι καθηλωτικό, σιωπηλό και εκφραστικό», περιέγραψε ο ίδιος.

Ο Σίμο Κομπάνι εξήγησε πως εκτιμάται ότι ο συλλέκτης - ένας Ισπανός που θέλησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του - αγόρασε τον πίνακα σε μία αντικερί πριν από 10-15 χρόνια, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα από τα πολλά αντίγραφα των έργων του Ελ Γκρέκο. Επίσης, δήλωσε ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η αξία του πίνακα, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή μπορεί να ανέρχεται ακόμη και σε 15 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτιμάται ότι ο Ελ Γκρέκο ζωγράφισε τον πίνακα το διάστημα 1585 – 1590.