Ινδονησία: Φως στα αίτια της αεροπορικής τραγωδία θα ρίξουν τα μαύρα κουτιά (βίντεο)

Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή όπου κατέπεσε το μοιραίο αεροσκάφος, παρασύροντας στον θάνατο 62 ανθρώπους.

Σήματα τα οποία ίσως προέρχονται από τον πομπό εντοπισμού του καταγραφέα συνομιλιών πτήσης του αεροσκάφους Boeing 737-500 που κατέπεσε στη θάλασσα μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, εντοπίστηκαν σήμερα, δήλωσε ο Μπαγκούς Πουρουχίτο, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της ασιατικής χώρας.

«Εντοπίσαμε σήματα σε δύο σημεία, μπορεί να πρόκειται για το μαύρο κουτί, θα ερευνήσουμε», είπε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφους πάνω σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετέχει στην επιχείρηση έρευνας.

Νωρίτερα, ανασύρθηκαν συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη από τη θαλάσσια περιοχή. Η Αστυνομία έχει αρχίσει τη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya με 62 επιβαίνοντες εκτελούσε δρομολόγιο από την Τζακάρτα στην Ποντιάνακ, στο ινδονησιακό τμήμα της νήσου Βόρνεο, όταν η επαφή του με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε το Σάββατο λίγο μετά τις 14:40 (τοπική ώρα), περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωση.